Per Michele Alagna un “dolce dal paradiso”

Lo “zio” Michele Alagna resta nei cuori dei marsalesi anche a un anno dalla scomparsa. Era il 9 maggio 2022 quando il noto pasticcere ha lasciato i suoi affetti e il suo mondo, quello dei dolci e delle prelibatezze nostrane.

Per ricordare “zio” Michele Alagna in questa particolare giornata, i figli Vito, Tony e Giusy, assieme ai nipoti e a tutta la famiglia, hanno organizzato una speciale iniziativa: “Un dolce dal paradiso”.

Questa mattina, dalle 10 in poi e nel pomeriggio, presso “Alagna Restaurant & Lounge Bar” di via Garibaldi (di fronte il Municipio) e presso il “Bar Pasticceria Alagna dal 1969” di vicolo Infermeria (in Piazza Castello), cittadini e visitatori potranno degustare al bancone, gratuitamente, dolci secchi fatti con la ricetta antica di “zio” Michele, accompagnati per l’occasione da un liquoroso marsalino, rispettando così la ‘tradizione’ dello storico pasticcere: donare pasticcini ai meno fortunati.

Nel rinnovare quel gesto di bontà e gentilezza, la grande famiglia Alagna accoglierà oggi chi vorrà condividere con loro il ricordo del caro Michele.