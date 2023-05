A Marsala nuovo dirigente di Polizia, è Carmine Mosca

Ieri mattina si è insediato, nel suo nuovo incarico di Dirigente del Commissariato di Polizia di Marsala, il primo dirigente della Polizia di Stato Carmine Mosca, 51 anni.

Il dottor Mosca arriva dal Centro Operativo D.I.A. di Catania, alla guida del quale – appena conseguita la qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato – ha coordinato, dal luglio del 2019, numerose attività di contrasto alla criminalità organizzata sfociate in sequestri e confische di beni per milioni di euro.

Nel lungo e articolato percorso professionale, Mosca ha diretto, dal 2017 al 2019, la Squadra Mobile di Latina e, ancora in precedenza, ha assunto numerosi prestigiosi incarichi presso la Questura di Palermo. In particolare, da giovanissimo funzionario, terminato nel 1995 il corso di formazione, il dottor Mosca, nel capoluogo siciliano, ha dapprima fatto parte dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dell’Ufficio di Gabinetto; successivamente ha rivestito le funzioni di Dirigente del Commissariato di P.S. di Partinico, quelle di Dirigente della Sezione Omicidi della Squadra Mobile palermitana per poi assumerne la Vice-Dirigenza mantenuta sino all’anno 2017.

Mosca ha dato il cambio al Primo Dirigente della Polizia di Stato Carlo Mossuto, che lascia Marsala dopo quasi 3 anni per andare a dirigere la Divisione Gabinetto della Questura di Messina.

Ai due funzionari, per i rispettivi nuovi incarichi, sono rivolti gli auguri di buon lavoro da parte del Questore di Trapani Salvatore La Rosa e di tutti i colleghi.