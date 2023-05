Leonardo, il Cda nomina Cingolani Ad e direttore generale

ROMA (ITALPRESS) – Il Cda di Leonardo, che si è riunito per la prima volta sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, nel quadro di un nuovo assetto organizzativo che sarà perfezionato nelle prossime settimane e che condurrà una significativa razionalizzazione della struttura, ha conferito al presidente Pontecorvo, al quale spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale ai sensi di legge e di statuto, alcune attribuzioni relative, tra l’altro, a Rapporti Istituzionali Sicurezza di Gruppo e il coordinamento per i progetti di Finanza Agevolata. Il Consiglio ha altresì nominato nella carica di amministratore delegato e direttore generale Roberto Cingolani, conferendogli, tutte le relative deleghe per la gestione della società e del Gruppo, con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio, oltre a quelle non delegabili a norma di legge,

ha riservato alla propria competenza. Il Consiglio ha, inoltre, approvato l’istituzione, a far data dal 1° giugno, della nuova Direzione Generale Business & Operations cui viene preposto Lorenzo Mariani con il ruolo di condirettore generale. Il Consiglio ha infine proceduto alla nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, confermando in tale carica Alessandra Genco, Cfo della società, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-