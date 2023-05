Elezioni Trapani, la candidata Anna Garuccio presenta gli assessori

Anna Garuccio ha ufficialmente presentato la lista “La mia Trapani” che l’appoggia nella corsa allo scranno più alto di Palazzo D’Alì. La breve cerimonia si è svolta nella salettà Archè, in piazza Sant’Agostino a Trapani.

Come dire, andare incontro alla città e ai cittadini. Ed infatti in tanti hanno salutato e formulato il proprio in bocca al lupo alla consigliera uscente e agguerrita candidata alla massima carica cittadina. La manifestazione è stata l’occasione anche per presentare i 5 assessori designati che sono: Sabrina Salvo, Tiberio Miceli, Flavio Priulla e Giacomo Gabriele. Assente il 5° designato, e cioè l’ingegnere Galuppo, per inderogabili motivi personali.

“La competenza torna al centro dell’attenzione – dice Anna Garuccio a margine della manifestazione – quella specificità di ruolo e di esperienza che la politica di recente ha tenuto fuori dai suoi radar dando maggior spazio alle logiche squisitamente politiche invece che alle necessità della comunità. Siamo una squadra forte e coesa – conclude – un gruppo di persone, tanto nella lista che tra gli assessori, che credono nel difficile compito che hanno davanti ma che conoscono il senso di esser cittadini che si spendono per la propria città”.