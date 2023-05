Basket: al Palamedipower la quinta sconfitta consecutiva per Marsala

Cala il sipario anche sulla 27° giornata di Serie C Silver Sicilia di Basket maschile. Per gli azzurri della Nuova Pallacanestro Marsala, purtroppo arriva ancora una volta una sconfitta, la quinta consecutiva.

Al Palamedipower vince la Panormus Palermo con il punteggio di 69-104. Una partita senza storia, se non nel primo quarto giocato praticamente alla pari. In casa Marsala da segnalare in positivo la reazione orgogliosa dei giovanissimi, Abrignani in testa, messa in atto nel terzo quarto.

L’unico obiettivo stagionale rimasto è quello di chiudere al meglio la stagione spezzando questa lunghissima striscia negativa e cercare di acciuffare il settimo posto nella classifica finale: mancano tre gare, e Marsala dovrà sudarselo contro il Real Basket Agrigento e proprio la Panormus Palermo.

Nel prossimo turno, che si terrà sabato 13 maggio alle ore 19, gli azzurri faranno visita all’Amatori Basket Messina, squadra che in tutto il campionato ha collezionato soltanto cinque vittorie (dieci punti).

Tabellino di gara:

NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: Dancetovic 18, Linares 13, Genovese 11, Agate 10, A. Grillo 5, Abrigani 4, Chen 4, A. Cucchiara 3, Donato 1, Frisella /. Coach: G. Grillo. Assistant: G. Cucchiara.

PANORMUS PALERMO: Nicosia 23, Bruno 18, Tagliareni 16, Vitale 12, G. Paternò 12, Di Marco 11, Paternò F. 4, Castiglia 4, Boakye 2, Russello 2, Parisi N.E. Coach: G. Rosciglione.

Arbitri: Simona D’Amico e Palazzolo, entrambi di Palermo.

Spettatori: 100 circa.