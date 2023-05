Volley: Seap-Sigel Marsala a secco nella penultima trasferta della stagione

Dopo un’ora e dieci minuti di gioco e gli iniziali due dei tre atti che si sono risolti in volata in favore delle locali – con le azzurre attestate in entrambi i casi ben al di sopra dei venti punti – si registra una nuova battuta d’arresto nella Pool Salvezza per la Seap-Sigel Marsala Volley. Questa volta ininfluente ai fini della classifica.

Le lilybetane armate di buona volontà, ma prese dalla troppa frenesia che ha finito per avere sopravvento sulla loro partita, che le ha fatte risultare insolitamente fallose nel gioco, alla palestra “Vezio Magagni” di Castelnuovo Rangone non vanno oltre i tre set della sfida valevole per uno dei due anticipi (l’altro D&A Esperia Cremona-Assitec Volleyball Sant’Elia) della undicesima e penultima giornata di Pool Salvezza. Già accennato di una gara più equilibrata di quello che si pensi se ci si basa solo sul punteggio finale, le giovani azzurre allenate da coach Buonavita devono fare ammenda di aver fatto prendere largo nei passaggi intermedi le nerofucsia di casa. Strappi di cinque-sei punti ad ogni set anche nelle fasi iniziali da dovere annullare sulle avversarie che nell’economia della partita hanno avuto peso specifico nella rincorsa nei finali di frazione.

Paradossalmente, Seap-Sigel Marsala superiore nelle percentuali d’attacco rispetto alle avversarie di giornata nel secondo set facendo registrare un 38%, ma con più errori commessi e meno muri vincenti. Così descritta la successione set: [25/22; 25/21; 25/17]. La squadra di Ghibaudi con il successo casalingo bissa la partita di andata a Marsala e va a posizionarsi al quarto posto con 36 punti attendendo i risultati di domani Offanengo e Messina. Proprio con quest’ultima avversaria nell’ultima di campionato nella città dello Stretto andrà a giocarsi il pass per la partecipazione al prossimo campionato nazionale di serie A2.

La cronaca_ Montale inizia subito col piede giusto, grazie ai due ace di Lancelotti, 2-0. L’ace fortunato di Salkute vale il pareggio, 6-6. Muro di Fronza su Moneta, 8-6. Muro di Visintini su Bulovic, 12-9. Contro break di Marsala, 15-14. Primo tempo di Fronza, 20-16, time out Buonavita. Primo tempo di Fronza, 24-21. Visintini in diagonale chiude il parziale, 25-22.

Primo tempo di Fronza, 1-0. Mani out di Zojzi, 4-2. Primo tempo di Rossi, 6-4. Ace di Lancellotti su Bulovic, 9-6. Pipe di Zojzi, 10-6, time out Buonavita. Ace di fronza, 13-8. Break di Marsala, 15-13, coach Ghibaudi ferma il gioco. Tap in di Rossi, 17-13. Errore di Bulovic, 19-15. Contro break di Marsala, muro di Salkute su Visintini. 20-19. Pallonetto di Visintini, 22-20. Fallo in palleggio di Ghibaudo, 24-21. Muro di Zojzi su Guarena, 25-21.

La Sigel Marsala serie D

Muro di Visintini su Bulovic, 3-1. Break di Montale con il mani fuori di Visintini, 5-2. Ace di Visintini, 7-3. Grande combinazione tra Lancellotti e Frangipane, 10-6. Errore di Salkute, 12-9. Diagonale di Visintini, 18-13. Mani out di Visintini, 20-14. Due punti consecutivi di Bozzoli regalano il match e i tre punti con il finale di 25-17. Tra le azzurre la solita partita di sostanza di Mary Norgini (75% di ricezione, di cui 37% positiva) e benissimo la lituana Salkute con 16 punti, accompagnata a ruota dalla doppia cifra di Bulovic che si ferma ad undici stampi. Questo lo schieramento iniziale scelto da coach Buonavita: Teso e Salkute a comporre la diagonale d’attacco palleggiatore/opposto; attaccanti di banda Bulovic e capitan Moneta; centrali Guarena e Frigerio; libero Norgini. Azzurre di Buonavita attese dalla partita infrasettimanale di recupero a Milano contro le federali di Club Italia mercoledì 10 maggio alle ore 16, prima di congedarsi dall’edizione di serie A2 2022/2023 nell’ultima occasione di torneo al Palasport San Carlo contro la già salva Tecnoteam Albese.

Il commento succinto del dopopartita di Castelnuovo Rangone da parte di coach Eraldo Buonavita, Primo allenatore della Seap-Sigel Marsala:

“Sarebbe stato meglio iniziare a fare bene fin da subito, invece che far scappare sempre l’avversario avanti di cinque punti. Non gliene faccio una colpa, ma il rammarico è che potevamo rientrare in partita qualche scambio prima in situazioni a noi più propizie. Non siamo una squadra in grado di ribaltare i set. Il servizio? Iniziamo a fare le poche cose che sappiamo fare bene troppo tardi, continuando però a commettere troppi errori”.

Tabellino di gara:

Emilbronzo 2000 Montale-Seap-Sigel Marsala: 3-0 [25/22; 25/21; 25/17]

Emilbronzo 2000 Montale: Lancellotti 3, Visintini 21, Frangipane 4, Zojzi 9, Rossi 9, Fronza 11, Bozzoli 2, L. Bonato, Montagnani, Mescoli, M. Bonato (L) ne, Aguero ne, Mammini ne. Coach: Andrea Ghibaudi; vicecoach: Massimo Cerrato.

Bici (L): 60% ricezione (++ 40%)

Seap-Sigel Marsala: Teso 1, Salkute 16, Bulovic 11, Monetta 7, Frigerio 5, Guarena 2, Ghibaudo, Garofalo ne, D’Este ne. Coach: Eraldo Buonavita; vicecoach: Lucio Tomasella.

Norgini (L): 75% ricezione (++ 37%)

Spettatori: 100

Mvp: Giulia Visintini (Emilbronzo 2000 Montale)