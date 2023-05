Presentato il Marsala Kite Fest, l’evento dal 14 al 23 luglio

E’ stato presentato sabato mattina il programma del Marsala Kite Fest, un evento nato nel 2021 che ritorna per dare forza ad uno sport molto praticato nella Riserva dello Stagnone e che attira – nell’ottica di destagionalizzare – tanti turisti sul territorio.

Sono le Cantine di Birgi ad aprire le porte ad appassionati, giornalisti e istituzioni, dove il Marsala Kite Fest hanno spiegato come si svolgerà la manifestazione dal 14 al 23 luglio prossimi, con la collaborazione dell’Associazione Marevivo Sicilia e del Club Rotaract Marsala per l’Eco Village Inclusione in cui si svolgeranno tante attività ludiche, sportive e sensibilizzazione ambientale con momenti di “street food”.

Innanzitutto lo Stagnone, ovvero il luogo in cui si svolgeranno sia la gara che gli eventi che sfruttano la Riserva Orientata. Le acque sono molto basse e mai molto mosse, il tramonto, uno degli scenari più belli al mondo, le saline, le spiagge e le tipicità enogastronomiche, fanno il luogo meta turistica e sportiva mondiale. “Una vera e propria rete”, come è stato detto.

Non è mancato all’impegno, il deputato regionale Nicola Catania, che ha fortemente supportato il Kitesurf nella sede istituzionale della Regione, tanto essere riuscito nell’intento di inserirlo, grazie all’Assessorato regionale al Bilancio, nella Finanziaria. “Dal 14 al 23 luglio la laguna dello Stagnone (ma anche il centro della città) sarà la location per atleti e appassionati di kitesurf che arriveranno da tutta Europa. Gli sport minori rappresentano un’opportunità per valorizzare il nostro territorio, meta scelta da un un’alta percentuale di turisti che apprezzano bellezze architettoniche, culturali e ambientali. E’ importante creare le condizioni per programmare”.

Il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha affermato che il territorio marsalese “… meriterebbe di più di quello che stiamo facendo. Puntiamo all’istituzionalizzazione degli eventi e sul kitesurf ci puntiamo perché si è legittimato da sempre, al fine di consentire agli organizzatori di preparare la stagione per tempo”. Poi Grillo nota che “… la città non si sente integrata con questo territorio, è un fatto culturale, politico. Noi speriamo in questa integrazione”.

L’assessore allo sport Ignazio Bilardello ha parlato di un “… evento che ha la funzione importante, quella di promuovere il territorio; il kite è conosciuto a Marsala anche oltre i confini europei. Insieme possiamo lavorare in unica direzione per fare conoscere il territorio a livello mondiale”.

A seguire la presentazione del programma, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni sul sito del Marsala Kite Fest, a cura di Gegè La Barbera: “Il Marsala Kite Fest, alla sua terza edizione, nasce alla fine della forte ondata di pandemia, nel 2021, per rinforzare il volano turistico. Noi facciamo sport ma sport anche per accrescere il turismo in questo territorio”.

L’8 luglio ci sarà una preview del Marsala Kite Fest. Tra gli altri eventi, il concerto di Lello Analfino il 22 luglio pare nella sede del Monumento ai Mille.

Si spera anche che sia l’occasione, oltre per promuovere il territorio, anche per regolamentare l’attività sportiva del Kitesurf all’interno della Riserva dello Stagnone.