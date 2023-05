Conclusa a Marsala la Final Four di Pallamano, vincono Aretusa e Licata

Si è conclusa al Palasport di Marsala la Final Four regionale under 17 maschile e femminile di pallamano.

Ad alzare meritatamente il trofeo, vincendo il titolo regionale ed approdando alla fase nazionale, l’Aretusa, nel torneo maschile, e il Licata, nel femminile.

Al termine di una due giorni intensa, con ben otto partite disputate, ha chiuso i battenti una competizione che ha portato a Marsala ben 7 squadre provenienti da ogni parte della Sicilia.

In questo week end, nel primo match la Polisportiva “P. Guidotto Licata” si è imposta contro la Pallamano Paceco per 22 a 21, mentre nella seconda gara l’Edilspi Mattroina Pallamano ha vinto con la Top Five Acireale per 28 a 15. Nel pomeriggio, nella finale femminile per il 3° e 4° posto, le acesi hanno battuto le ragazze del Paceco per 22 a 17, mentre nella finalissima, la Polisportiva Licata si è imposta per 23 a 17.

Infine, nelle due semifinali maschili, l’Aretusa ha liquidato agevolmente l’Halikada per 40 a 26 e i padroni di casa della Pallamano Marsala hanno ceduto il passo al Mascalucia perdendo 30 a 33. Questa mattina, invece, i marsalesi hanno conquistato il gradino più basso del podio vincendo per 34 a 28 con i licatesi mentre nella finale, che ha offerto sprazzi di gioco davvero di alto livello, l’Aretusa ha fatto valere la maggior caratura tecnica, laureandosi per il secondo anno consecutivo campione regionale under 17 con una netta vittoria per 51 a 27.

Le due squadre hanno inoltre potuto gioire per il titolo di “miglior realizzatore” andato a Diego Somma del Mascalucia e a Naveesha Chamod Yatawarage, in forza alla compagine di Siracusa. “Miglior portiere” del torneo maschile, invece, è stato il marsalese Vincenzo Parrinello.

In ambito femminile, la miglior realizzatrice è stata la capitana del Licata Dafne Munda e la miglior guardapali Maria De Bernardis dell’Acireale.

L’obiettivo della nostra società era quello di far divertire tutti i partecipanti e di dimostrare che la città di Marsala è in grado di ospitare manifestazioni importanti e prestigiose come questa. Il mio ringraziamento va ai dirigenti, ai genitori dei nostri meravigliosi atleti, agli sponsor che ci hanno sostenuto, alla Federazione e all’Amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento». Queste le parole del vicepresidente della Pallamano Marsala Vito Di Giovanni.

«Di meglio non ci potevamo aspettare – ha dichiarato il presidente della F.I.G.H. Sicilia Sandro Pagaria – Tutti hanno apprezzato il lavoro svolto dagli organizzatori, ai quali va il mio plauso per l’ottima riuscita della manifestazione, e sono davvero felice della sinergia che è stata messa in campo da tutti gli attori che hanno permesso la realizzazione dell’evento. Dopo oltre dieci anni è tornato agibile questo splendido impianto e, vista la disponibilità e l’attenzione dell’Amministrazione e del Consiglio comunale verso il lavoro svolto dalla nostra Federazione, sono certo che ci sono tutti gli ingredienti per poter ipotizzare dei percorsi progettuali di grande interesse».

A fare eco alle parole del presidente Pagaria, quelle del sindaco Massimo Grillo: «Il legame che oggi si consolida con la Federazione Handball Sicilia ci fa ben sperare per il futuro. Abbiamo motivo di essere davvero soddisfatti e dobbiamo essere grati agli organizzatori e a quanto sono stati vicino a supportare questa bella occasione di festa dello sport per la nostra città, con ricadute notevoli sulla promozione del nostro territorio».