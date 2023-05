ZTL nei week end castellammaresi a cala marina, Madrice e Chiusa

Da sabato 6 maggio, e fino al 2 luglio, sono attivi i varchi elettronici per l’accesso al viale Zangara, la frequentata cala marina, nel quartiere Madrice ed in zona Chiusa.

Nelle tre aree cittadini non si potrà accedere con le auto il sabato dalle ore 17 all’una di notte; la domenica, ed i festivi, la zona a traffico limitato sarà attiva da mezzogiorno (ore 12) all’una di notte.

Validi fino al 2 luglio i pass rilasciati precedentemente per via L. Zangara, quartiere Madrice e quartiere Chiusa ma per quelli che hanno variazioni, bisogna rivolgersi al comando di polizia municipale, ufficio verbali, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9 alle ore 12.

I titolari di contrassegno invalidi per l’accesso ai posti riservati devono comunicare il numero di targa del veicolo alla polizia municipale allo 0924592546 o inviando mail a ztl@comune.castellammare.tp.it.

I veicoli autorizzati devono esporre apposito pass in maniera ben visibile sul cruscotto del veicolo.

I varchi sono indicati con segnaletica verticale e pannello luminoso in corrispondenza degli accessi con la dicitura ZTL ATTIVA ad indicare l’effettiva attivazione del varco.

Intanto è attivo ogni giorno il varco elettronico per la zona a traffico limitato nel borgo di Scopello: il borgo è pedonale per tutto il giorno fino al 15 ottobre ma dalle ore 7 alle 10, e dalle ore 15 alle 17, è consentito l’accesso agli autorizzati per le operazioni di carico e scarico.