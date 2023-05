Si terrà, martedì 9 maggio 2023, alle ore 18,30, presso il Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia”, in piazza della Vittoria n. 4, a Marsala, la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso “Terra senza mafia”, organizzato dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV, con il patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo.

Nel 2023 il tema specifico dell’evento culturale è stato “Mafia e violenza non ci piacciono”.

I premiati saranno per la sezione “adulti“: Flavia Sanfilippo (Partanna), Francesco Billeci (Borgetto), Rosa Di Martino ( Santa Caterina Villarmosa); per la sezione “giovani”: Sophia Angileri (Petrosino), Vito Calandro (Campobello di Mazara);

per la sezione “ragazzi”: Gaia Fazio (Marsala), Nicolò Manzo (Marsala), Giovanni Bucaria (Marsala), Ludovica Lamia (Marsala), Chiara Urso (Marsala);

per la sezione “quinta elementare“: Flavio Di Stefano (Marsala).

I premiati parteciperanno al viaggio socio-culturale “Sui passi del Giudice Rosario Livatino” che si svolgerà il 30 maggio p.v. a Canicattì ed Agrigento.

Nel corso della manifestazione saranno inseriti ufficialmente nell’elenco dei “Giusti di Sicilia” le figure di: Rita Borsellino, Biagio Conte, Giovanni Salerno, Giorgio Boris Giuliano, Antonino Cassarà.

Prima della premiazione, alle ore 17.00, si celebrerà nella chiesa di san Giovanni Battista al Boeo, la Messa per ricordare tutte le vittime innocenti della mafia.

Il Centro “I giusti di Sicilia” si trova in un bene confiscato alla mafia di proprietà indisponibile del Comune di Marsala.