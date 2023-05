L’importanza di donare, l’Avis entra al Liceo Scientifico di Marsala

Venerdì 5 maggio, il presidente dell‘Avis Provinciale Trapani Francesco Licata, il presidente Avis comunale di Marsala Silvio Arrusicato e i volontari avisini Patrizia Virgilio e Salvatore Petitto hanno incontrato gli alunni delle IV classi del liceo scientifico “Ruggieri” di Marsala per parlare di associazionismo, solidarietà, volontariato, altruismo, legalità secondo Avis. Naturalmente si è approfondita la discussione sull’attività principale avisina ossia la donazione del sangue ed emo componenti e le difficoltà riscontrate soprattutto nel periodo estivo per l’autosufficienza ematica e la tutela della salute.

Molto apprezzata l’attività da parte dei 150 alunni e docenti che hanno voluto approfondire gli argomenti trattati, facendo moltissime domande e partecipando fattivamente alla discussione. Alla fine dell’incontro i dirigenti avisini, con il contributo di Fondazione con il Sud, hanno donato a tutti i partecipanti delle magliettine Avis sulla promozione del “World Blood donor day” giornata mondiale del donatore di sangue, che sarà il prossimo 14 Giugno, per festeggiare e onorare tutti coloro che stendono il braccio, per donare sangue ed emo componenti, come gesto di civismo.