Rossella Mannone (IV): “Siamo il vero partito riformatore e liberale dell’area moderata”

La neo segretaria marsalese del partito di Renzi espone il suo programma per Marsala.

E’ Rossella Mannone la neo coordinatrice comunale di Italia Viva a Marsala. E’ stata indicata dai coordinatori provinciali, Nina Grillo e Mario Sugameli di intesa con l’esecutivo regionale del territorio, Rossana Titone e Giacomo D’Annibale, e il Parlamentare Nazionale Davide Faraone. La Mannone è una pedagogista, impegnata nel sociale sul territorio marsalese già da parecchi anni.

Come è nata questa scelta?

“Ho deciso di entrare in Italia Viva e sposarne il progetto perché non c’è alternativa al riformismo. Noi siamo il vero partito liberale e moderato, credo in un’area che guardi non agli schieramenti, ma ai contenuti”.

Come inizierà questo suo mandato?

“ Io sono relativamente nuova all’impegno politico. Provengo da un’esperienza nel Psi. E’ con responsabilità che assumo il ruolo di coordinatrice comunale, certa del gruppo che mi sosterrà e con cui lavoreremo fianco a fianco con progettualità. Gruppo che intendo allargare in quanto sono convinta che anche a Marsala c’è uno gruppo di persone che si colloca nel centro dell’area politica”.

Come punto di riferimento lei è raccordata anche con il leader regionale del Movimento Davide Faraone?

“Certo. Io credo che l’impegno locale debba avere come punti di riferimento anche i leader nazionali, Matteo Renzi e in Sicilia Davide Faraone. Oltre naturalmente al gruppo dirigente della provincia di Trapani”.

Lei che idea si è fatta dell’attuale amministrazione che da quasi tre anni amministra Marsala?

“E’ chiaro che il sindaco si è trovato ad affrontare tante criticità. Covid e difficoltà economiche in primis. Tuttavia ritengo che ci sia un malessere diffuso tra la gente per il modo come l’amministrazione stia affrontando l’ordinario. Parlo di viabilità e trasporto pubblico, della cura del verde e dell’impiantistica sportiva. Io e il mio partito parleremo con la gente di questi e di altri temi. Per il momento il mio impegno è rivolto ad assemblare un nuovo gruppo dirigente che mi sostenga in queste iniziative”.