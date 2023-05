Marsala, nella via Dante Alighieri si “gira” Makari

Continua la due giorni marsalese delle riprese di Màkari la serie televisiva italiana diretta da Michele Soavi e liberamente tratta dai romanzi e racconti di Gaetano Savatteri.

La troupe al completo è da sabato 6 maggio alle prese con le riprese su esterni ed interni ( all’interno di una palestra) nella via Dante Aligheri all’altezza del numero civico 37.

Tantissimi i curiosi che transitando in macchina dall’arteria ex Circonvalalzione rallentano o tentano di parcheggiare per assistere da viciono alle riprese. Nella vicina piazza davanti al comando dei vigili urgani è assestata tutta la logistica con diversi camion che sono in sosta dalla giornata antecedente.