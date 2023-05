Marsala: ancora degrado e rifiuti tra via del Fante e vicolo delle Saline

In via del Fante e nelle vie limitrofe, tra cui vicolo delle Saline, gli abitanti marsalesi continuano a lamentare un certo degrado. Innanzitutto le strade che, dopo l’ennesimo scavo, quello per la posa della fibra ottica, non sono state riasfaltate. Poi l’erba alta vicino all’area archeologica e la spazzatura.

“Gli operatori hanno ripulito solo l’erba prospiciente alla strada, ma tutto è rimasto com’era”, ci dicono. Quindi ancora sacchetti neri abbandonati ai margini delle vie, rifiuti di vario tipo e vestiti lasciati per terra. Peraltro a un palazzo hanno rubato la rastrelliera per esibire i mastelli e quindi sono pure costretti a lasciarli per terra col rischio che vengano presi di mira da gatti, cani o gabbiani.