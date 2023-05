Calcio a cinque: il Marsala Fustal ricevuto al comune

Hanno ricevuto le congratulazioni della Città giocatori e dirigenti del Marsala Futsal Calcio a 5, oggi in visita a Palazzo Comunale.

Ad accoglierli il sindaco Massimo Grillo, gli assessori Ignazio Bilardello e Salvatore Agate, i consiglieri comunali Massimo Fernandez e Giancarlo Bonomo. La squadra al completo – con le Coppe in bella vista – era accompagnata dal presidente Paolo Tumbarello che, nel ringraziare l’Amministrazione comunale per la vicinanza, ha auspicato una maggiore attenzione delle Istituzioni per facilitare l’attività agonistica di livello nazionale cui ora sono approdati e che intendono affrontare giocando a Marsala. La Futsal, infatti, vincendo la fase finale di Coppia Italia ha conquistato anche la promozione in Serie B, con Angel Bardan insignito del titolo di “miglior giocatore” della final four. Apprezzamenti per il team della Futsal ha espresso l’assessore Ignazio Bilardello: “Grazie per questo risultato e per le emozioni che avete fatto vivere ai tanti marsalesi che, come me, hanno seguito in video la finale vittoriosa”.

Presente il delegato provinciale LND FIGC Calcio Bruno Lombardo, lo stesso ha auspicato alla squadra di raggiungere sempre nuovi traguardi, sottolineando anche l’importanza di curare il settore giovanile soprattutto ora che si milita in una serie nazionale. “L’entusiasmo che avete creato tra i marsalesi non sarà disperso, ha affermato il sindaco Grillo, perché avremo occasione di riavervi questa estate per dedicarvi il tributo della Città. Da parte nostra, oltre che essere orgogliosi di questo successo, faremo quanto possibile per assicurare un impianto sportivo efficiente sin dalla prima giornata di campionato, al fine di competere con serenità nel prossimo Campionato nazionale”.