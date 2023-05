Terzo scudetto per il Napoli: un trionfo non solo sportivo

Napoli in festa per il terzo scudetto della squadra partenopea. Il tricolore torna a sventolare all’ombra del Vesuvio a distanza di 33 anni dall’ultima volta, quando fu il genio di Diego Armando Maradona a guidare gli azzurri al bis, dopo il primo storico titolo del 1987.

Il pareggio ottenuto a Udine, grazie al gol di Osimhen dopo il vantaggio friulano di Lovric, ha portato il Napoli a 80 punti e dunque alla matematica vittoria del titolo a cinque giornate dal termine del campionato.

La squadra di Spalletti conclude così in bellezza una stagione straordinaria, vissuta col vento in poppa fin dalle prima giornate. Protagonista indiscusso il tecnico toscano, che ha dato anima e gioco a un gruppo che è andato crescendo di settimana in settimana intorno al capocannoniere del campionato Victor Osimhen, agli strappi del georgiano Kvaratsckhelia, alla regia di Lobotka e alla solidità difensiva raggiunta grazie all’innesto di Kim e all’affidabilità di Meret, Rrahmani, Di Lorenzo e Mario Rui.

La vittoria del Napoli, però, non è solo un trionfo sportivo. Ma un rito collettivo, che ha visto squadra e città diventare un corpo unico negli ultimi mesi, come risulta evidente dai festeggiamenti di queste ore, destinati a protrarsi anche nei prossimi giorni. E’ capitato raramente che una squadra del Sud sia riuscita a vincere la serie A, superando la storica supremazia economica delle blasonate società del centronord. Il Napoli ci è riuscito per la terza volta, in maniera meritata e spettacolare, restituendo un gratificante senso di riscatto ad una comunità abituata a vivere in bilico tra riso e pianto, tra bellezza e sofferenza, gloria e dannazione.

Difficile dire se sia cominciato un nuovo ciclo destinato a protrarsi nel tempo, come avvenne negli anni di Maradona. Tuttavia, l’idea che nel calcio moderno, in cui il fattore economico è diventato ancora più determinante rispetto al passato, Davide possa ancora battere Golia rappresenta un formidabile spot per tutti quei ragazzini che continuano a divertirsi tra i campetti di periferia, sognando di emulare le gesta dei propri idoli.