“Solo dal vivo”, il nuovo album live del chitarrista Carmelo Pipitone

Arriva oggi, il 5 maggio, per La Fabbrica Etichetta Indipendente, “Solo dal vivo”, il nuovo album di Carmelo Pipitone, chitarrista e co-fondatore dei Marta sui Tubi, membro dei Dunk e degli O.R.k. Il disco è una sorta di compendio di due anni di concerti in giro per l’Italia, con brani tratti dai primi due lavori di Pipitone, Cornucopia (2018) e Segreto pubblico (2020), e pezzi riarrangiati.

L’album è anche un’occasione non solo per ascoltare canzoni in una nuova veste, ma anche per assistere alla capacità di Pipitone di di muoversi tra suoni elettrici e acustici, tra folk, prog, noise, jazz, mantenendo una cifra stilistica perfettamente riconoscibile.

Presenti pezzi tratti dai live a Germi, a Milano, da Catania, dall’Auditorium 900 di Napoli, come Le mani di Rodolfo, che racconta un femminicidio, e dal Nassau di Bologna, come Giusti, sintesi di asprezza e delicatezza, “ferocissimo e magnifico”, come recita il testo.

In questi due anni Pipitone ha suonato, tra gli altri, anche a Taranto, Castel Maggiore (Bologna), Brindisi e Castiglione del Lago (Perugia).