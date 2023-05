Presentato il “Ruggieri News”, il giornale degli studenti dello Scientifico di Marsala

Si è concluso con la presentazione del “Ruggieri News” il progetto di giornalismo sportivo organizzato al Liceo Scientifico di Marsala. Nel corso dell’iniziativa, tenutasi nell’aula magna dell’istituto è stato presentato e distribuito ai presenti il giornale scritto e impaginato dagli studenti nell’ambito del progetto curato dal giornalista Dario Piccolo. A seguire è stato proiettato il video realizzato dagli studenti in occasione della partita del campionato di serie “A2” di pallavolo femminile tra il Marsala Volley e il Club Italia.

Al Liceo, l’Amministrazione Grillo è stata rappresentata dall’assessore allo Sport Ignazio Bilardello: “Mi sono complimentato con la scuola per questa bellissima iniziativa, volta a dare vita ad un giornale cartaceo in un periodo storico in cui l’informazione viaggia sul digitale. E ciò merita un plauso particolare. L’occasione dell’invito e dell’intervista mi ha pure consentito di illustrare a studenti e docenti le criticità dell’impiantistica sportiva marsalese e, soprattutto, quello che la nostra Amministrazione ha già messo in campo per migliorarla. L’occasione è stata utile anche per parlare dell’importanza dell’attività sportiva, di come rilanciare lo sport a Marsala, che ha risvolti positivi anche sul fronte turistico e dell’integrazione. Mi sono complimentato con la dirigente scolastica, la tutor del corso e l’esperto esterno per aver dato la possibilità ai nostri giovani di avvicinarsi al settore dell’informazione e auspico che il corso possa avere un proseguo”.

I ragazzi che hanno preso parte al percorso formativo di alternanza, utile per l’orientamento e lo sviluppo di competenze trasversali, hanno osservato la realtà sportiva con gli occhi del giornalista potenziando le loro competenze linguistiche, le capacità di analisi e sintesi. La dirigente scolastica Fiorella Florio: “In questo contesto nasce il Laboratorio di giornalismo sportivo, per offrire ai nostri studenti – e prioritariamente ai ragazzi del Liceo Sportivo – un percorso formativo che possa esaltare i loro talenti. Il modulo, tenuto dal giornalista Dario Piccolo, ha fornito i principali strumenti e metodi di lavoro maggiormente utilizzati dai professionisti del giornalismo sportivo moderno, in modalità esperienziale. L’entusiasmo dei ragazzi e la qualità delle interviste, dei servizi video e del giornale cartaceo prodotti, ci spingono a valutare future attività legate al mondo della comunicazione e del giornalismo”.

All’incontro hanno pure partecipato i genitori degli studenti coinvolti e alcuni docenti, a cominciare dalla tutor Tiziana Puleo. La professore di scienze motorie del “Ruggieri” ha sottolineato la serietà e il senso di responsabilità con le quali hanno lavorato i ragazzi, aggiungendo: “Ringrazio l’assessore Bilardello per l’attenzione verso questa iniziativa, rimanendo ad ascoltare tutti gli interventi dei ragazzi e fornendo chiarimenti su come l’Amministrazione si stia adoperando per rilanciare lo sport e l’impiantistica dedicata”.