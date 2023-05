Il marsalese Pietro Pellegrino “u firraru” compie 100 anni

Non sembra affatto avere 100 anni. Pietro Pellegrino lunedì primo maggio ha tagliato il traguardo delle 100 primavere ed è stato in grado di relazionarsi perfettamente con amici e parenti ma anche con il sindaco Massimo Grillo, l’assessore Salvatore Agate e la consigliera Genna.

Se non fosse perché non sente tanto bene e per una caduta rimediata 5 anni fa potrebbe ancora lavorare come lui sostiene. Conosciuto come “u Zu Petru u firraru” nella sua vita ha sempre lavorato. Da giovane conobbe Rosa Lombardo che poi divenne sua moglie. Dall’unione sono nati tre figli Paola, Antonina e Vincenzo. Sono stati loro assieme ai 4 nipoti e ad altrettanti pronipoti a festeggiarli.

“Ci siamo complimentati con Pietro Pellegrino per questo traguardo riservato a pochi eletti – affermano Grillo, Agate e Genna -. Ci fa enormemente piacere che è ancora in condizioni ottimali frutto di una vita sana e laboriosa”.