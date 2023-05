Pesca, dalla Regione un progetto per promuovere prodotti ittici e sana alimentazione

Promuovere il consumo del pesce azzurro e allo stesso tempo diffondere una maggiore consapevolezza delle sane abitudini alimentari. È duplice l’obiettivo del progetto “Mangio sicuro, mangio siciliano” della Regione Siciliana presentato oggi all’istituto alberghiero “Pietro Piazza” di Palermo e promosso dall’assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

Il progetto è stato illustrato dal dirigente del dipartimento regionale della Pesca mediterranea con interventi di imprenditori ed esperti del settore ittico. La scelta della presentazione all’istituto alberghiero è in linea con le iniziative del progetto rivolto non solo agli adulti ma anche alle nuove generazioni con incontri nelle scuole medie e nei licei, che coinvolgeranno insegnanti e studenti in percorsi didattici e informativi sull’educazione alimentare. Alle iniziative nelle scuole si accompagnerà anche una campagna di comunicazione sulle piattaforme social e su internet, mettendo a disposizione una guida digitale sulla conoscenza del cibo e sulle corrette abitudini alimentari e motorie messe in relazione con il benessere fisico.

Le iniziative sulla valorizzazione dei prodotti ittici prevedono anche un road show con workshop e degustazioni in diverse località delle province di Palermo, Agrigento e Messina. Le attività saranno svolte in collaborazione con partner e aziende locali che faranno conoscere i propri prodotti e i relativi processi di realizzazione. Il progetto è coordinato dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea con la collaborazione di biologi, docenti dell’Università di Palermo e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia. “Mangio sicuro, mangio siciliano” rientra nel programma operativo Feamp 2014-2020.