Marsala: ad Otium il concerto world di Alfio Antico

Il 26 maggio, presso la libreria sociale Otium di via XI Maggio, n. 106, a Marsala, si terrà un interessante concerto di Alfio Antico, cantautore, musicista e attore teatrale siciliano, tra i maggiori interpreti mondiali della tammorra e del tamburo a cornice, tipico strumento del Sud Italia.

Lo scopre una sera a Firenze Eugenio Bennato e oltre a suonare con lui, incide cinque LP con i Musicanova, per poi collaborare con la compagnia di Peppe Barra e con Tullio De Piscopo, Edoardo Bennato, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Roberto Carnevale, Renzo Arbore e la sua Orchestra Italiana. Nel 1990 De Andrè lo chiama per registrare il tamburo nel brano Don Raffaè, nel disco “Le nuvole“.

Entra a far parte dell’etichetta catanese Narciso Records fondata da Carmen Consoli e nel 2010 in compagnia di Peppe Voltarelli, Ramon della Bandabardò e Puccio Castrogiovanni dei Lautari, sale sul palco del Concerto del Primo Maggio a Roma. Non disdegna neppure le collaborazioni più “giovani” o “indie” ed infatti due album di Alfio Antico vengono prodotti uno da Colapesce con Mario Conte e l’altro da Cesare Basile. Il concerto avrà inizio alle ore 21. Costo del biglietto 25 euro su Diyticket.it o presso la sede Otium.