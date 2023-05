A Marsala Comics & Games è subito “Dragonball” con Giorgio Vanni

Basta leggere “combatti per trovare il drago DRAGONBALL!!!” e sicuro riusciresti a sentire una voce ben precisa. Lo stesso avverrebbe se ti dicessi ONE PIECE, NARUTO, POKEMON, DETECTIVE CONAN e I CAVALIERI DELLO ZODIACO.

Quella voce fantastica è di GIORGIO VANNI, il grande artista che ha interpretato le più belle sigle dei cartoni animati. Ovviamente anche alle ultime novità anime come MY HERO ACADEMIA, sia ben chiaro.

Giorgio Vanni è un artista a 360 gradi capace di spaziare da partecipazioni a Sanremo, passando per creazioni da autore per nomi come Laura Pausini fino ad arrivare a diventare un’icona del panorama musicale italiano

La sua energia, sia in studio che live, lo ha consacrato come punto di riferimento per diverse generazioni e… chi sarà ospite del Marsala Comics & Games il 2 LUGLIO? Proprio lui! GIORGIO VANNI!

Marsala Comics & Games.

