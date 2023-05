Il Luglio Musicale Trapanese lancia una call for artists al fine di realizzare una manifestazione multidisciplinare che include spettacoli di teatro, danza e musica, in programma al Teatro M° Tonino Pardo. L’obiettivo è la valorizzazione del talento locale.

I destinatari sono attori, strumentisti (sia da solisti che in gruppo), cantanti (sia da solisti che in gruppo), cori, orchestre, danzatori (sia da solisti che in gruppo) di Trapani e provincia.

I progetti ammessi sono: spettacoli di teatro contemporaneo, progetti di musica classica e contemporanea, world music e musica sperimentale, performance di danza contemporanea.

I concerti e le performance si svolgeranno al Teatro Pardo di Trapani.

Gli artisti interessati a partecipare al Festival devono inviare via mail all’indirizzo segreteriadiproduzione@lugliomusicale.it, entro l’11 maggio, il seguente materiale: curriculum vitae di artisti o compagnia ogruppo, dossier di presentazione del progetto in formato PDF, scheda tecnica dettagliata, una selezione di cinque fotografie in HD, link a materiale video.

Sarà fatta una selezione delle proposte pervenute e verrà in seguito comunicata la data dell’evento.

Per informazioni chiamare il numero 328 3080177.