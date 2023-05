“FIORI DAL CORO”, il format musicale di Itacanotizie. Ottava puntata con Pierpaolo Marino. VIDEO

Il primo format musicale di Itacanotizie.it, dal titolo “FIORI DAL CORO”, dedicato alla musica e ai suoi protagonisti del territorio, alla sua ottava e ultima puntata di stagione ospita il cantautore marsalese Pierpaolo Marino.

Un programma dai toni leggeri ma che mira a far conoscere i nostri artisti nella loro interezza e a carpirne perché no, anche qualcosa di più.

GUARDA FIORI DAL CORO:

A condurre le fila, Marco Messineo, cantautore, direttore artistico, ideatore e organizzatore di eventi.

Pierpaolo Marino è un cantautore intimista, scrive degli altri e – ­scrivendo degli altri – parla anche e soprattutto di sé. Nella sua vasta esperienza live fatta di collaborazioni e condivisioni con diversi musicisti, approda al primo album in studio nel 2014 con ‘Otto Brevi Racconti’, un viaggio di otto tappe vissute ad osservare il mondo attorno, per poi ritrovare se stesso. Pierpaolo si perde in esse, per poi trovare la strada, attraverso la descrizione di solitudini e amori, drammi e infanzie, inquietudini e dolcezza. Il tutto intrecciando melodie eleganti e rudezza rock, una voce possente e arpeggi di ninna nanna che tolgono il fiato. Registrato e mixato da Fabio Genco presso Vicolo Recording (Nordgarden, Clouds in a Pocket, Black Eyed Dog, Bananalonga) ed impreziosito dalla presenza di amici musicisti (da Carmelo Pipitone dei Marta sui Tubi a Paolo Tedesco/Clouds in a Pocket allo stesso Fabio Genco), ‘Otto Brevi Racconti’ è a tutti gli effetti il Merlot de La Vigna Dischi, un vino intenso ed avvolgente, morbido e suggestivo, da gustare in occasioni speciali.

Con “Otto brevi racconti” Marino ha anche aperto l’house concert marsalese di Paolo Benvegnù.

Dopo alcuni anni fatti di concerti e di scrittura, nel 2021 pubblica “Senza controllo”, il secondo album in studio prodotto dalla Seahorse Recording. Il titolo riassume le vicissitudini e i tormenti che hanno preceduto e accompagnato la composizione delle canzoni, senza controllo vuol dire anche senza nessuna imposizione stilistica o manieristica, senza supervisione dall’alto, un concentrato di stati d’animo espressi in musica nella forma più pura e sincera possibile da parte dell’autore e senza subire contaminazioni esterne.

L’album è stato composto e arrangiato da Pierpaolo (tranne Un secolo fa, scritta da Paolo Navarra e arrangiata da Pierpaolo), attraverso un lavoro intenso di pre produzione in home recording e poi raffinato in studio attraverso le mani sapienti di Paolo Messere. Senza controllo è un concentrato di passione e solitudine, di malinconie e introspezioni, le undici tracce e le liriche ne danno ampiamente prova.

La maggior parte dei brani sono stati eseguiti in studio assieme ai musicisti Dario Li Voti alla batteria, Dario Silvia al piano e Antony Mannone al basso.