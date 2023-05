Da Favignana raccolta fondi per Tatano, a 3 anni con un tumore al cervelletto

Tatano ovvero Gaetano Alexandr è un bambino di 3 anni di Favignana, a cui piace giocare e divertirsi come tutti i bambini della sua età. Poi due anni fa comincia a camminare male e ad avere dei disturbi, giramenti di testa e vomito, finché arriva la diagnosi: tumore al cervelletto.



Operato al San Marco di Catania, dopo qualche mese inizia 8 cicli di chemioterapia con trapianto autogeno di cellule staminali. Da qui inizia un lungo calvario. “Alla fine dei cicli di chemioterapia nella risonanza viene individuato un nodulo, quindi una recidiva e il bambino viene nuovamente operato a Palermo per la rimozione del nodulo, sotto consiglio medico ci rechiamo all’Istituto nazionale dei tumori di Milano per iniziare due mesi di radioterapia”, spiega Giuseppe Gaeta, papà di Tatano che ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per garantire le spese mediche a suo figlio e per accendere una nuova speranza.

Il papà è un lavoratore marittimo arruolato a contratto, e al momento visto la situazione non può lavorare.



“I dottori di Milano ci dicono che esiste una cura sperimentale a Parigi, al Gustav Rosseau, per recarci in questa struttura abbiamo fatto molti sacrifici, grazie anche all’aiuto di amici e familiari. Ora ogni 20 giorni circa dobbiamo andare a Parigi per sottoporre Tatano alla cura sperimentale ancora non in commercio e a Milano per i controlli, con tutto quello che vuol dire per le spese di trasporto e alloggio”.



La solidarietà verso la famiglia del piccolo Tatano non si è fatta attendere e in pochi giorni sono stati già raccolti oltre 6mila euro. “Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Gold for Kids per la ricerca sui tumori infantili di Paolo Veronesi. A nome “gli Amici di Tatano”, fa sapere Giuseppe.



Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/ciao-ho-bisogno-di-un-piccolo-aiuto-grazie