Di Girolamo: “I turisti a Marsala trovano siti e monumenti chiusi”

Torna a parlare di turismo Alberto Di Girolamo, che alle ultime elezioni dell’ottobre 2020 aveva sfidato, da sindaco di Marsala uscente, l’attuale primo cittadino Massimo Grillo.

“L’Italia in questi mesi è piena di turisti che fanno la fila per visitare musei, pinacoteche, palazzi storici, praticamente le bellezze delle città. Questo è il periodo più appropriato per il turismo culturale. Anche a Marsala si vedono dei turisti, che però dopo aver visitato qualche cantina e forse il museo archeologico Baglio Anselmi con i relitti delle navi, punica e romana, chiedono di visitare altro, ma purtroppo trovano tutto chiuso. Il Monumento ai Mille continua a essere chiuso e abbandonato, eppure Marsala è conosciuta oltre che per il buon vino e il vento anche per lo sbarco di Garibaldi – si chiede Di Girolamo -. Il monumento era diventato punto di riferimento storico turistico e per attività culturali. Perché continua a essere chiuso e abbandonato?”

Altri luoghi storici su cui il medico marsalese punta l’attenzione sono Palazzo Fici e Palazzo Grignani: “Palazzo Fici è dove doveva, dovrebbe nascere il Museo del Vino, che Marsala non ha nonostante la nostra storia. Abbiamo lasciato un progetto finanziato con circa trecentomila euro e non si vede alcun inizio dei lavori anche se il sindaco ogni tanto racconta che il museo sarà pronto in autunno, ma non dice di quale anno. Avevamo aperto nel 2016 la pinacoteca a Palazzo Grignani, con tantissimi quadri di pregio e di alto valore di proprietà dell’Ente Mostra di Pittura e anche questo è stato chiuso. Naturalmente non si hanno più notizie del progetto di un milione e trecentomila per portare a termine il secondo piano sempre del Palazzo Grignani, da utilizzare per mostre e altro. Può darsi che anche questo finanziamento come tanti altri sarà stato scippato e utilizzato in altre città o sarà ritornato a Bruxelles. Per non parlare dei vari servizi, dal trasporto pubblico con corse scarsissime, senza le paline per gli orari e le pensiline di attesa. Abbiamo anche lasciato altri due milioni e duecentomila euro per acquistare paline, pensiline e altri due pullman elettrici: perché ancora non c’è niente? E’ scomparso anche questo finanziamento? Dei bagni pubblici, della casetta dell’acqua ancora chiusa e di tanto altro è meglio non parlarne”.

Poi Di Girolamo conclude: “Il turista andrà via da Marsala dopo aver visto rifiuti ovunque, strade sporche e dissestate, macchine parcheggiate regolarmente in seconda fila, scarsa segnaletica, sterpaglie e erbacce. Il sindaco si rende conto che tutto questo è un biglietto da visita estremamente negativo per la città, che scoraggia il turista a fermarsi di più, a ritornare e a invitare conoscenti a visitare Marsala? Potremmo vivere anche di turismo, ma bisogna rendere la città più pulita, più accogliente, più sicura, con più servizi, con Monumento ai Mille, pinacoteca, musei, palazzi ed altri luoghi aperti e fruibili. In queste condizioni Marsala non è città che può attrarre turisti, eppure ne avremmo tanto bisogno”.