Campagna antincendio Erice 2023, al via i controlli. VIDEO

Si chiamano Salvatore Russo e Antonino “Nino” Cirinesi, sono due giovani ericini di 13 e 18 anni e sono gli autori dello spot della campagna di sensibilizzazione contro gli incendi che il Comune di Erice ha attivato in queste settimane.

GUARDA IL VIDEO

Il video racconta brevemente un’eventuale operazione antincendio messa in atto dal personale della Protezione civile comunale, coordinato dal dott. Giuseppe Tilotta, in collaborazione con i volontari delle associazioni di Protezione civile, a partire dall’avvistamento tramite l’innovativo sistema di videosorveglianza di cui il Comune si è dotato fino, appunto, alle attività di soccorso.

L’invito finale è a “Non bruciare il futuro” ed a telefonare tempestivamente al numero 112 (Numero Unico di Emergenza) in caso di avvistamento di un incendio. Nel corso del video (della durata di un minuto e quarantasette secondi) i due giovani autori hanno ovviamente messo in risalto le meraviglie naturalistiche del nostro territorio che vanno protette, tutelate, conservate.

«Ringraziamo di cuore Salvatore e Antonio per aver voluto dare questo importante contributo di sensibilizzazione al rispetto del nostro patrimonio boschivo, del suo ecosistema e della tutela della sicurezza pubblica – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Paolo Genco –. Il video, breve ma intenso ed efficace, descrive perfettamente il lavoro messo in campo dal nostro personale comunale, in collaborazione con le associazioni di Protezione civile, in caso di avvistamento di un incendio. Un prodotto di qualità realizzato con creatività da due giovani concittadini ericini che hanno dimostrato amore per il nostro territorio».

Si ricorda che, nell’ambito delle attività antincendio, è già attiva dal giorno 1 maggio – e fino al prossimo 31 ottobre – l’ordinanza relativa alla pulizia dei terreni (clicca qui per consultare la news pubblicata il 17 aprile nel sito istituzionale e per leggere l’ordinanza). I controlli, effettuati dalla Polizia Municipale, hanno già avuto inizio, pertanto si sollecita la pulizia dei terreni a tutti coloro i quali non hanno ancora provveduto. Le inosservanze saranno chiaramente sanzionate.

«A tutela del nostro territorio e della sicurezza, invitiamo i cittadini e gli enti al rispetto dell’ordinanza – commentano ancora sindaca e assessore -. L’attività antincendio è già in atto da tempo e prevederà controlli, sanzioni e videosorveglianza tramite diverse telecamere installate nel territorio. In tal senso, al fine di potenziare l’attività di vigilanza, nei giorni scorsi abbiamo convocato le associazioni di Protezione civile, alcune delle quali si sono rese disponibili a stipulare apposite convenzioni. Ancora una volta, l’invito è al pieno rispetto delle regole, al fine di scongiurare incendi, danni al patrimonio naturalistico e pericoli per la pubblica incolumità».