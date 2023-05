Rifiuti tra la posidonia in zona Pakeka (in demolizione), spiaggia sporca

Con la demolizione della parte soggetta a pericolo di crollo dell’ex Lido Pakeka di Marsala e la messa in sicurezza dell’edificio sarà, a questo punto, possibile restituire il resto dei locali alla pubblica fruizione.

Il problema del versante sud però, restano – come negli altri anni – le spiagge sporche. Soprattutto nell’area del Pakeka, dove la posidonia ha invaso tutto l’arenile. Si badi bene: essendo una pianta marina protetta, protegge le nostre coste dall’erosione costiera, ma potrebbe comunque essere ripulita, spostata da una parte e l’altra, consentendo la fruibilità della spiaggia almeno a chiazze. Per non parlare dei rifiuti che si nascondono tra la posidonia.

Ci sono tracce di cartacce e scatole di hamburger e McDonald’s lasciati lì probabilmente da ragazzi che hanno approfittato di qualche giorno di bel tempo per godersi il mare e sporcare la loro città.