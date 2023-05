PNRR, firmato in prefettura il protocollo per l’istituzione del presidio che assisterà le amministrazioni comunali

Il prefetto Filippina Cocuzza e il direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato Calogero Giuseppe Calamia hanno siglato il Protocollo istitutivo del Presidio Territoriale Unitario che ha il compito di assistere le Amministrazioni locali della Provincia di Trapani titolari di interventi finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Tale organismo, istituito in virtù del protocollo d’intesa stipulato lo scorso 20 ottobre tra i Ministeri dell’Interno e dell’Economia, è composto da funzionari in servizio presso la Prefettura e la Ragioneria Territoriale dello Stato.

L’attività del Presidio Territoriale Unitario è finalizzata a supportare i 25 Comuni del territorio trapanese, per gli adempimenti di monitoraggio, controllo e rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR, nonché per la corretta implementazione del sistema informativo denominato ReGiS, al fine di eliminare le criticità che possano pregiudicare la realizzazione delle opere.

Nell’ambito delle rispettive competenze e nell’ottica di una proficua collaborazione, la Prefettura e la Ragioneria Territoriale di Trapani hanno già provveduto ad invitare i Comuni ad alimentare la piattaforma ReGiS, allo scopo di garantire il rispetto delle tempistiche per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR e consentire l’attività necessaria all’erogazione dei fondi dei progetti rientranti tra le Misure a titolarità del Ministero dell’Interno.

Nel sottolineare che il Presidio Territoriale curerà, altresì, gli adempimenti concernenti i controlli antimafia, il prefetto ha evidenziato che verranno programmate riunioni periodiche per garantire un reciproco interscambio di informazioni in modo da affiancare concretamente gli Enti Locali nella puntuale attuazione dei progetti che, per entità e opere da realizzare, rivestono fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio.