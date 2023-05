Multe notificate due volte, l’anomalo caso a Marsala

Una strana ‘anomalia’ nelle notifiche del Comune di Marsala si sta verificando da qualche tempo a questa parte. Alcuni cittadini si sono visti arrivare a casa la comunicazione di un verbale da parte della Polizia Municipale per una contravvenzione, come spesso può accadere per svariati motivi legati al mancato rispetto del Codice della Strada. Regolarmente pagata la multa nei tempi previsti, è qui che successivamente accade l’errore: agli stessi cittadini che hanno pagato la multa per legge, viene notificato una seconda volta il pagamento della stessa contravvenzione già effettuato.

“Mi sono recato negli uffici comunali appositi – ci racconta uno dei malcapitati marsalesi – e con me c’erano altre persone con la stessa problematica. Una volta pagata la multa ci è arrivata a casa una seconda notifica per pagarla di nuovo. A parte ciò, c’è anche il fatto che il Comune spende 12 euro circa per notificare uno, due, chissà tre volte le stesse sanzioni, soldi pubblici peraltro”. Si chiede quindi al Comune lilybetano di intervenire per sistemare l’incresciosa vicenda.