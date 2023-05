Incendia le auto dei Vigili di Campobello, perseguita lo zio e viola i domiciliari: 30enne in carcere

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo, coordinati dalla Procura di Marsala, hanno arrestato per atti persecutori e violazione di domicilio un mazarese 30enne che ieri aveva danneggiato, incendiandole, due auto della Polizia Municipale a Campobello di Mazara e che era stato per questo denunciato.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 30enne avrebbe posto in essere reiterate condotte persecutorie nei confronti dello zio, a suo dire, colpevole di aver ereditato un immobile dalla nonna dell’arrestato. Secondo i Carabinieri, il giovane mazarese avrebbe pertanto cercato più volte di entrare nell’abitazione contesa e avrebbe minacciato di morte l’affine per costringerlo a lasciare casa. Nella circostanza, la presunta vittima aveva richiesto l’intervento della pattuglia dell’Arma temendo per la propria incolumità.

I Carabinieri, subito intervenuti, hanno trovato il trentenne in palese stato di alterazione psicofisica a casa del richiedente e l’hanno arrestato. Il 30enne è stato ristretto agli arresti domiciliari in attesa di udienza di convalida.

Lo stesso, tuttavia, ha violato anche la misura dei domiciliari e, rintracciato dai Carabinieri, è stato nuovamente arrestato e l’autorità giudiziaria ha disposto pertanto la traduzione in carcere.