La Giunta approva il progetto esecutivo di recupero del Giardino del Balio di Erice

La Giunta comunale, con delibera n. 85 del 27/04/2023, ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo relativo agli “Interventi di recupero e valorizzazione del Giardino Storico del Balio”, dell’importo complessivo di € 1.663.470,00. L’opera pubblica in questione, si ricorda, è interamente finanziata con Decreto n. 504 del 21.06.2022 emanato dal Segretario Generale del Ministero della Cultura, a valere sui fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3) – Misura 2 – Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”.

«È un’altra importante notizia per il nostro territorio – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Gianni Mauro –. Le risorse, che il Comune di Erice ha intercettato tramite partecipazione ad un bando PNRR, serviranno per realizzare un intervento di ampio respiro che punta a tutelare e valorizzare ulteriormente un luogo meraviglioso qual è il Giardino storico del Balio. Tra le tante azioni previste, sarà curato il recupero e la cura delle alberature di pregio e di architetture vegetali, saranno introdotti nuovi elementi vegetali, sostituiti quelli sensibili a patologie o incoerenti, saranno sistemate scarpate, muri di contenimento, pavimentazioni, impianti di irrigazione, vaserie, con un generale miglioramento del contesto ambientale e di quello dell’efficienza energetica. Saranno inoltre installate rastrelliere per le biciclette e saranno realizzati un sistema di videosorveglianza, la segnaletica e i pannelli informativi. Appare già evidente come il Balio subirà dunque un complessivo restyling ragionato che lo farà assurgere ancor di più tra i maggiori giardini di pregio a livello nazionale e non solo».