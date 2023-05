Pianificazione strategica: un incontro per riprogrammare il futuro del territorio provinciale

Proseguono gli incontri partecipativi del progetto strategico “West Sicily 2034” che ha l’obiettivo di dotare l’Area Vasta di uno strumento innovativo in grado di governare lo sviluppo territoriale in modo responsabile e sostenibile, sviluppando una vision basata sui sei assi strategici individuati dal PNRR, declinati secondo la caratterizzazione del territorio trapanese.

Venerdì 5 maggio si terrà un evento partecipativo al Polo Museale San Rocco (via Turretta 12 – Trapani). A partire dalle 9.30, portatori di interesse, cittadini, tecnici e amministratori si riuniranno per partecipare ad un evento tematico con l’obiettivo di programmare il futuro del territorio attraverso linee guida e progetti pilota in grado di orientare gli investimenti futuri della provincia.

L’evento permetterà, attraverso la tecnica dell’Open Space Technology, di far contribuire attivamente i partecipanti attraverso la suddivisione in tavoli tematici dedicati allo sviluppo del territorio con un particolare focus sulle seguenti aree:

· digitalizzazione e competitività;

· inclusione sociale e salute;

· transizione ecologica e mobilità sostenibile;

· istruzione e ricerca;

· cultura e turismo.

Per partecipare occorre prenotare tramite mail su westsicily2034@gmail.com o via telefono/whatsapp al numero 353 3590606.

La strategia “West Sicily 2034” – un progetto a regia del Dipartimento della Funzione Pubblica, promosso dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani, con Trapani Comune capofila – prevede una serie di azioni di progettazione partecipata con l’obiettivo di gettare le fondamenta di un’idea del territorio che parta da “progetti – pilota”, in grado di trasformare la visione in elementi concreti.

Sul tavolo le aree tematiche tracciate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute) misurate su esigenze ed obiettivi locali.

Per ulteriori informazioni e per scoprire le tappe del percorso è possibile consultare il sito www.westsicily2034.it