Tutti gli eventi a Marsala tra convegni e performance

Diversi gli appuntamenti a Marsala in questi giorni. Venerdì 5 maggio, al Convento del Carmine, Federica Lipari presenterà il suo ultimo romanzo “La Sponsa di Gelsomini” pubblicato da Navarra Editore. A dialogare con l’autrice, la dirigente scolastica Vita D’Amico.

L’incontro, in collaborazione con la Libreria Mondadori, si inserisce nel progetto “Marsala città che legge”. Sempre il 5 dalle 18 alle 24 si svolgerà “La notte nazionale del Liceo Classico”, con eventi e rappresentazioni, letture e performance degli studenti del “Giovanni XIII”, mostre fotografiche e arti visive degustazioni, dibattiti, incontri con gli autori, poesie. Porte aperte al Liceo.

Il Rito Simbolico Italiano e il Grande Oriente d’Italia hanno scelto Marsala per il convegno “Agorà Mediterranea – Diversità come ricchezza, integrazione e laicità per una nuova prosperità” sabato 6 maggio, a partire dalle 10, a San Pietro. Nell’occasione saranno presenti i saggisti e scrittori Antonio Cecere, Marco Cuzzi, Raffaele Salinari e Giovanni Cecconi. Porteranno i saluti il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, il presidente della Loggia Regionale Oreto, Maurizio Accardo, il gran cerimoniere del Rito Simbolico Italiano, Giuseppe Raineri, il presidente della Circoscrizione Sicilia, Massimo Fiore. Le conclusioni del convegno saranno a cura di Giuseppe Trumbatore, Gran Tesoriere del Goi e Marziano Pagella, serenissimo presidente e Gran Maestro dell’RSI.

L’8 e il 9 maggio Celebrating Marsala Doc, anniversario dei 250 anni dalla nascita del vino Marsala con visite e degustazioni in varie cantine della Città.