Dissesto Petrosino: il Consiglio ridetermina le aliquote delle tasse comunali

La presidente Sebastiana Giordano ha convocato il Consiglio comunale di Petrosino, in sessione ordinaria, venerdì 5 maggio, alle ore 12.30, presso l’aula “Vito Marino” con 5 punti all’Ordine del Giorno.

In Aula si tratterà l’approvazione della modifica del Regolamento di Polizia Mortuaria, l’attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione di Dissesto Finanziario con la rideterminazione delle aliquote dell’Addizionale IMU 2023 (in esecuzione dell’art. 251 del D.Lgs.vo n. 267/2000), così come la rideterminazione delle aliquote Irpef e delle tariffe del Canone Unico Patrimoniale causati sempre dalla dichiarazione di default del Comune petrosileno.