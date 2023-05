Continue vessazioni alla moglie, castelvetranese finisce in carcere

I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno arrestato, in esecuzione di un’ordinanza che dispone l’espiazione di un cumulo di pene di 2 anni e 3 mesi in carcere, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Trapani, un operaio pregiudicato castelvetranese 49enne.

L’uomo, gravato da precedenti penali e in atto sottoposto alla detenzione domiciliare, pochi giorni addietro era stato denunciato dai militari dell’Arma per maltrattamenti contro familiari. La moglie convivente si era rivolta al Comandante della Stazione Carabinieri per denunciare continue vessazioni da parte del marito, tali da ingenerare in lei uno stato di profonda ansia e preoccupazione.

Ad aggravare la posizione dell’uomo, anche le numerose violazioni delle prescrizioni imposte dalla misura alternativa cui era sottoposto, tutte documentate dai Carabinieri e riferite all’autorità giudiziaria, che hanno contribuito all’emissione dell’odierno provvedimento.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.