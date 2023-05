Campobello: denunciato il 30enne che ha appiccato il fuoco alle vetture dei Vigili urbani. VIDEO

I Carabinieri della Stazione di Campobello di Mazara e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Mazara del Vallo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Marsala, hanno denunciato un pregiudicato mazarese 30enne, presunto responsabile del danneggiamento seguito da incendio delle due autovetture della Polizia Municipale date alle fiamme nella notte appena trascorsa davanti al municipio di Campobello di Mazara.

Dopo la segnalazione al 112, da parte di un cittadino, di auto in fiamme davanti al municipio i Carabinieri sono subito giunti in via Risorgimento a Campobello di Mazara allertando i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio delle due auto della Polizia Municipale andate completamente distrutte. A seguito dell’immediata attività di indagine svolta dai Carabinieri tramite l’estrapolazione di immagini di video-sorveglianza pubbliche e private sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico del 30enne ripreso mentre avrebbe prima posto sopra le auto dei cartoni e delle riviste presi da un bidone della differenziata nelle vicinanze per poi accenderli con il fuoco.

L’uomo, noto agli operanti per i precedenti di polizia, è stato subito riconosciuto e rintracciato dai Carabinieri che lo hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica.