Pantelleria, Campo presenta gli assessori. C’è anche il marsalese Antonio Parrinello

È stata presentata ufficialmente questa mattina la lista dei dodici consiglieri comunali, anticipata ai media ieri, che compongono la Lista Pantelleria 2050 con Vincenzo Campo Sindaco.

Campo ha presentato oggi, con il programma elettorale, anche la designazione di tutti gli assessori che vede la conferma di Maurizio Caldo, Francesca Marrucci e Angelo Parisi e acquista la professionalità dell’ex direttore del Parco Nazionale Isola di Pantelleria, Antonio Parrinello.

Accanto alla squadra di Giunta, Vincenzo Campo aggiunge una figura importante e già presente nella maggior parte dei Comuni italiani: il Capo di Gabinetto.

Si tratta di una figura fiduciaria del sindaco che tiene i rapporti non solo con le forze politiche rappresentate in Consiglio Comunale, ma anche con le forze politiche rimaste fuori dall’assise, per mantenere un collegamento costante tra Amministrazione e territorio.

Per questo compito delicato e di estrema responsabilità, Vincenzo Campo ha individuato Leonardo Ferreri, che ha ricoperto il ruolo di assessore nell’ultimo anno di mandato e che svolge il ruolo di coordinatore politico del Movimento 5 Stelle di Pantelleria da anni. Leonardo Ferreri è anche candidato in Consiglio Comunale.

Niente ‘sorprese’ post-elettorali per gli elettori, tutto chiaro e trasparente sin da subito, perché i panteschi possano sapere sin dall’inizio della campagna elettorale il progetto che stanno scegliendo e le figure che ne faranno parte.

A questo proposito è stato consegnato oggi anche il programma elettorale di più di 60 pagine che sarà disponibile da domani sia completo che ‘in pillole’ sul sito www.pantelleria2050.it.

Nel programma hanno trovato posto anche le proposte arrivate dal territorio. Si compone di 20 macro-aree alle quali afferiscono vari settori. Molto parte da quanto già fatto e da quanto in itinere, perché lo scopo principale è non perdere tutto quello che è stato fatto finora, ma proseguire nell’azione di rinnovamento e rilancio dell’isola.

Non a caso lo slogan scelto da Vincenzo Campo è “Scegli la continuità” al quale si affiancheranno altri slogan tematici durante la campagna elettorale per far conoscere le proposte programmatiche e i singoli candidati in lista.