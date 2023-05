Maltempo, ancora allerta gialla al Sud e in Sicilia

Rimane ancora alta l’allerta meteo dovuta alla fase di maltempo che ha interessato alcune regioni del nostro Paese in queste ultime 24 ore.

Responsabile di questa severa parentesi di tempo perturbato è un vortice ciclonico il quale, come mostra la cartina sinottica qui sotto (lettera B) colloca in queste ore il suo centro motore tra la Calabria e l’area ionica con un valore per altro non particolarmente basso (1010hPa).

Piovaschi sparsi invece sono segnalati su Marche, Abruzzo, Puglia, Calabria e su molte aree del settore orientale della Sicilia.

Il maltempo infatti si trasferirà verso le regioni adriatiche del Centro e con il passare delle ore anche a gran parte del Sud, sul Nord della Sicilia e con qualche piovasco atteso anche sul comparto orientale della Sardegna.

Nella seconda parte del giorno continuerà il brutto tempo sulle regioni del Centro e del Sud con fenomeni più abbondanti tra il Sud delle Marche, l’Abruzzo, il Molise, la Basilicata, la Calabria e i settori settentrionali ed orientali della Sicilia. Queste inoltre saranno le regioni dove il Dipartimento della Protezione civile ha emesso un’allerta di colore giallo.

Nella cartina che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate la distribuzione e gli accumuli di pioggia previsti proprio per l’intera giornata di Mercoledì 3 Maggio. Nelle aree colorate di blu si potranno cumulare fino a 40mm di pioggia, l’equivalente di 40 litri per metro quadrato. Nelle zone colorate di azzurro invece, gli accumuli saranno inferiori.