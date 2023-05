L’ Associazione Magistrati di Marsala comunica i prossimi eventi per l’anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio

L’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione di Marsala ha comunicato le prossime iniziative in programma nell’ambito delle celebrazioni per il 31° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio:

– la mattina del 22 maggio avrà luogo a Castelvetrano, in via Luigi Cadorna n. 14, una cerimonia pubblica in occasione dell’intitolazione a Giuseppe Di Matteo dell’Istituto scolastico ‘‘II° circolo didattico – Ruggero Settimo’’;

– il 23 maggio si terrà presso i locali del Palazzo di Giustizia di Marsala, in orario antimeridiano, la seconda edizione del contest artistico ‘‘I colori della Memoria’’, rivolto a tutti gli Istituti scolastici, di ogni ordine e grado, ricadenti all’interno del circondario del Tribunale, con la straordinaria partecipazione di diversi Artisti.