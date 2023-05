L’Asp Trapani organizza un convegno formativo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro come strumento per prevenire gli infortuni e l’insorgenza delle malattie professionali, è l’argomento al centro del convegno “ Lo stato dell’arte sulla formazione in Sicilia ex D.A. 1432/2019” che si svolgerà domani, giovedì 4 maggio al Museo Regionale “Agostino Pepoli” di Trapani alle 9.30.

L’evento, organizzato dall’Unità operativa aziendale Formazione e Aggiornamento del personale, a poco più di tre anni dall’emanazione del D.A. ed a conclusione del progetto “PMP_Verifica e controllo degli adempimenti formativi”, di cui l’Asp di Trapani è capofila, è finalizzato a descrivere la condizione dei percorsi formativi in Sicilia, con particolare riferimento alle attività di verifica e controllo.

Al convegno parteciperanno, fra gli altri, il commissario straordinario dell’Asp di Trapani, Vincenzo Spera, il direttore del Museo Pepoli, Anna Maria Parrinello, il dirigente generale D.A.S.O.E – Assessorato della Salute Regione siciliana, Salvatore Requirez, la responsabile del Servizio 1 “Prevenzione Secondaria, Malattie Professionali e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro” D.A.S.O.E, Lucia Li Sacchi, il direttore del Dipartimento di Prevenzione A.S.P. Trapani, Francesco Di Gregorio, Maria Lucia Furnari la responsabile Servizio 1 “Formazione” D.A.S.O.E. Assessorato della Salute Regione Siciliana, Maria Lucia Furnari, la responsabile U.O.S. Formazione personale ed ECM Asp Trapani, Antonina La Commare.