A “Un Giorno in Pretura” la casa degli orrori di Castellammare

Un’operatrice della casa di riposo Villa Rosanna di Castellammare del Golfo, nel 2017, denunciò i maltrattamenti e le violenze subiti nella struttura dagli anziani non autosufficienti. Vengono installate delle telecamere, e dopo due settimane di riprese viene scoperta quella che è stata chiamata la “casa degli orrori”.

Saranno arrestati il direttore Matteo Cerni assieme alla compagna, la vicedirettrice Rosanna Galatioto e ad altre due operatrici. Davanti al giudice monocratico gli imputati dovranno rispondere di numerosi reati, tra i quali sequestro di persona e tortura ai danni di un’anziana di 90 anni Sara Labita.

Del caso se ne occuperà la trasmissione Rai 3 “Un Giorno in Pretura”, che andrà in onda il 7 maggio prossimo in notturna, alle ore 00.35.