Trapani, Miceli annuncia gli assessori: ci sono anche Guaiana e Bica

Il candidato sindaco per il Comune di Trapani ha annunciato i nomi dei primi cinque componenti della sua compagine assessoriale. Si tratta del presidente del Consiglio comunale, Peppe Guaiana, fondatore della lista civica Amo Trapani; dell’ex sindaco di Custonaci ed ex assessore provinciale Giuseppe Bica (Fratelli d’Italia), degli avvocati Maria Gabriella Orlando (Forza Italia) e Vincenzo Scontrino (Popolari e autonomisti) e del docente Oscar Tipa (Miceli sindaco). “Sono cinque assessori che rappresentano le cinque liste a nostro sostegno – commenta Maurizio Miceli – e che hanno accettato con grande entusiasmo la designazione. Sono tutti pronti a mettersi al lavoro per risollevare Trapani. Conosciamo bene il difficile lavoro che ci attende e non vediamo l’ora di impegnarci per la nostra città. Trapani ha bisogno di un vero rinnovamento. Siamo Pronti al Futuro”.

Stamattina sono state presentate anche le prime due liste della coalizione che sostiene il candidato sindaco Miceli: Amo Trapani e Fratelli d’Italia.

AMO TRAPANI 1. Guaiana Giuseppe detto Peppe (Erice, 03.01.1982) 2. Adamo Filippa (Erice, 23.04.1985) 3. Bianco Antonino detto Nino (Trapani, 30.11.1954) 4. Bonfiglio Filippa detta Rita (Erice, 05.08.1982) 5. Bonomo Giuseppina detta Giusy (Erice, 05.10.1976) 6. Castelli Carmelo (Erice, 30.07.1981) 7. Cordaro Pietronilla detta Lilla (Erice, 17.05.1984) 8. Di Discordia Diego (Erice, 11.12.1960) 9. Ettari Rosa detta Rosy (Erice, 20.11.1982) 10. Gambina Alberto (Trapani, 25.04.1957) 11. Giano Maria Laura (Erice, 16.06.1988) 12. Grimaudo Marcello (Trapani, 20.06.1956) 13. Ilari Clementina (Custonaci, 27.06.1961) 14. Mangano Silvestro detto Silvio (Erice, 20.03.1977) 15. Marino Giovanni (Trapani, 04.03.1970) 16. Martellini Maria Teresa detta Mary (Erice, 21.12.2004 17. Mazzeo Francesca Anna Maria detta Chicca (Trapani, 25.03.1965) 18. Randazzo Mario (Erice, 11.05.1969) 19. Ravazza Franco (Trapani, 18.11.1959) 20. Romano Giovanna (Erice, 12.08.2003) 21. Russo Angela (Erice, 29.10.1976) 22. Travaglia Maria Concetta (Leonforte 08.12.1961) 23. Vassallo Santo (Erice, 05.01.1970)

FRATELLI D’ITALIA 1. Angelo Maria Pia (Erice, 27.09.1964) 2. Barbara Michele (Trapani, 21.06.1960) 3. Barraco Federico (Erice, 11.04.1995) 4. Bonello Simona (Erice, 29.04.1998) 5. Caltagirone Simona (Erice, 06.06.1995) 6. Cerro Rosario (Palermo, 10.11.1977) 7. D’Aguanno Carlo (Erice, 27.09.1990) 8. Dell’Aquila Luigi (Napoli, 28.06.1983) 9. Damiano Paola (Erice, 12.07.1981) 10. Farsaci Christian (Erice, 09.06.1972) 11. Galante Antonella (Erice, 05.03.1982) 12. Gianformaggio Gaspare (Erice, 09.05.1983) 13. Lamia Nicolò detto Nicola (Trapani, 25.09.1957) 14. Leanza Basilio Alessandro (Leonforte, 25.07.1982) 15. Magaddino Chiara (Erice, 21.10.2000) 16. Marchello Claudia (Castelvetrano, 01.03.1985) 17. Miceli Maurizio (Erice, 12.08.1989) 18. Minaudo Aldo (Erice, 26.05.1969) 19. Morici Andrea (Erice, 17.07.1989) 20. Polizzi Claudio (Erice, 20.10.1988) 21. Ritondo Michele detto Ritunno (Erice, 14.08.1993) 22. Sugameli Vincenzo (Trapani, 24.11.1972) 23. Tranchida Palma (Erice, 26.11.1963) 24. Vassallo Flavio detto Giuseppe (12.12.1972)