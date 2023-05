Marsala: sabato un convegno organizzato da Grande Oriente e Rito Simbolico

Il Rito Simbolico Italiano e il Grande Oriente d’Italia hanno scelto Marsala per il convegno “Agorà Mediterranea – Diversità come ricchezza, integrazione e laicità per una nuova prosperità”. L’iniziativa si terrà sabato 6 maggio, a partire dalle 10, nei locali del Complesso Monumentale San Pietro di Marsala.

Nell’occasione saranno presenti i saggisti e scrittori Antonio Cecere (Università di Tor Vergata, fondatore di “Filosofia in Movimento”), Marco Cuzzi (docente di Storia contemporanea all’Università Statale di Milano), Raffaele Salinari (Medico specialista in Chirurgia di Urgenza ed Ostetricia, Presidente onorario di Terre des Hommes International, membro del Board di Save The Children Italy, Membro del Consiglio Internazionale del Forum Sociale Mondiale) e Giovanni Cecconi, avvocato e studioso, già Gran Maestro del Rito Simbolico Italiano.



Porteranno i saluti il sindaco di Marsala, Massimo Grillo; il presidente della Loggia Regionale Oreto, Maurizio Accardo; il gran cerimoniere del Rito Simbolico Italiano, Giuseppe Raineri; il presidente della Circoscrizione Sicilia, Massimo Fiore. Le conclusioni del convegno saranno a cura di Giuseppe Trumbatore, Gran Tesoriere del Goi e Marziano Pagella, serenissimo presidente e Gran Maestro del Rito Simbolico Italiano.