Doc Marsala e Made in Italy, venerdì e sabato un convegno promosso dall’Unione Giuristi del Vino

Due giornate di riflessione sul vino Marsala e il made in Italy, sono in programma venerdì 5 e sabato 6 maggio. L’iniziativa è promossa dall’Unione Giuristi della vite e del vino. Si comincia al Complesso monumentale San Pietro di Marsala venerdì pomeriggio, alle 16. In apertura gli interventi istituzionali (il sindaco Massimo Grillo, la presidente del Tribunale di Marsala Alessandra Camassa, il Commissario Straordinario dell’Istituto Regionale Vino & Olio, Antonio Giannettino, il presidente del Consorzio Tutela del Marsala, Benedetto Renda, il presidente della Strada del Vino Marsala, Salvatore Lombardo, il presidente del Consiglio Ordine Avvocati di Marsala, Giuseppe Spada, il presidente Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Ignazio Urso, il presidente Ordine Dottori Agronomi e Forestali della Provincia, Pietro Clemente, il presidente della sezione territoriale AIGA, Giovannella Licari e il presidente Unione Giuristi della Vite e del Vino). Alle 16.45 il dibattito entrerà nel vivo, coordinato per conto dell’Ugivi dall’avvocato Diego Maggio, che per l’occasione consegnerà una ai familiari del produttore vinicolo marsalese Marco De Bartoli una targa alla memoria. Il past president dell’Ugivi Stefano Dindo parlerà della normativa e la giurisprudenza sulle denominazioni e sui Consorzi di tutela; poi Diego Saluzzo, dello Studio Grande Stevens di Torino si soffermerà sul tema “Il marchio collettivo comunitario in materia enologica”; di difesa del Made in Italy attraverso le denominazioni d’origine o i marchi d’impresa, parlerà Marco Giuri, di Ugivi Firenze; a seguire, Antonio Rossi, dell’Ufficio giuridico Unione Italiana Vini, parlarà dei punti controversi in materia di etichettatura, con relativo aggiornamento sulla disciplina.

Sabato 6 maggio i lavori riprenderanno alle 9.45, presso il Teatro “Eliodoro Sollima”, coordinati dall’avvocato Diego Maggio. Dopo il saluto introduttivo dell’avvocato Francesco Greco, presidente del Consiglio Nazionale Forense il professore Calliano, Docente di Diritto comparato dei consumi alimentari all’Università di Torino interverrà sul tema “Italian Wine Sounding e tutela internazionale del Made in Italy tramite incentivi e disincentivi gius-economici”; seguirà l’intervento del professore Sebastiano Torcivia, ordinario di Economia aziendale, Coordinatore del Master per Manager Aziende Vinicole presso la Facoltà di Economia dell’Università di Palermo, sul tema “L’analisi dei dati di bilancio delle aziende marsaliste, principali caratteri distintivi”; di “Internazionalizzazione delle imprese siciliane” parlerà Antonello Mistretta, responsabile della Formazione per l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, mentre Francesco Marrone (ODCEC Marsala) si soffermerà sugli strumenti per le scelte economiche al servizio dello sviluppo delle aziende vitivinicole; il tema “Effetti gius-economici della tutela del paesaggio sulle aziende vitivinicole” sarà affrontato da Filippo Moreschi, di Ugivi Mantova; il professore Aurelio Angelini, docente ordinario di Sociologia dell’Ambiente e del Territorio, Università di Enna “Kore” nonché presidente CNES interverrà, invece sulla prospettiva e l’iter di una declaratoria per l’iscrizione nella WHL dell’UNESCO per il territorio vitivinicolo della Sicilia d’Occidente.