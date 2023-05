Gli Scout Zona dei Fenici si incontrano a Selinunte per il “San Giorgio”

In questi giorni – dal 29 aprile al 1° maggio – i Reparti della Zona dei Fenici stanno vivendo il loro San Giorgio di Zona. Con immensa gioia, dopo il periodo di grande difficoltà sociale dovuto alla pandemia, tutte le guide e gli esploratori della Zona si sono dati appuntamento al Parco Archeologico di Selinunte, dove stanno trascorrendo tre giorni di intense, attività all’insegna dell’accoglienza e della fratellanza.

Grazie all’impegno degli educatori dell’associazione scout per la preparazione del suddetto campo, i ragazzi hanno scoperto la bellezza di essere parte attiva del territorio in cui vivono, scoprendo un immenso tesoro come il parco archeologico, composto da luoghi storici e da aree verdi, nelle quali si è montato il campo.

La realizzazione dell’evento è stata possibile grazie alla totale disponibilità del direttore del Parco Archeologico Felice Crescente e di tutta la sua equipe che, insieme ai capi scout, hanno coordinato l’istallazione del campo. Grazie alla presenza degli otto Ambasciatori del Jamboree 2023, che si terrà in Corea del Sud, il nostro messaggio di Fratellanza e Pace, condiviso come tema di questi giorni vissuti al parco, sarà portato a conoscenza di tutti gli scout del mondo.

Gli incaricati alla Branca Esploratori e Guide, Paolo Sanfilippo e Vita Accardi, sono certi che questo campo lascerà una traccia importante nella vita di chi l’ha vissuto e ringraziano tutti i capi che si sono messi a servizio quali volontari per la buona riuscita dell’evento