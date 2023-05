Serie C: la Pallacanestro Marsala perde a Pozzallo

Ancora una sconfitta per la Nuova Pallacanestro Marsala nel Campionato di Serie C Silver Grione Sicilia di pallacanestro. Certo, non era la partita migliore per invertire l’ormai preoccupante filotto di sconfitte consecutive, vista la caratura degli avversari, la lunga trasferta e la lista corposa degli indisponibili… ma non ci si aspettava un punteggio così opprimente per gli azzurri.

A Pozzallo, la compagine azzurra si impone per 121 – 72, mettendo addirittura quarantanove punti di distacco nei confronti di un Marsala mai in partita.

Nel primo quarto di gioco Ciccio Genovese prova a tenere a galla i nostri, mettendo a segno nove dei sedici punti azzurri. Il parziale si chiude 28-16. Nel secondo quarto i ragusani dilagano, arrivando alla pausa lunga sul 60-29.

Nel secondo tempo per l’Azzurra Pozzallo è solo accademia, invece per la Nuova Pallacanestro Marsala l’unica luce proviene sempre da Genovese, specialmente nel terzo quarto che si chiude sul 93-55. Nel quarto periodo piccola gloria per Aurelio Grillo che mette a segno due triple (tre complessive, due per Genovese e Agate) e poco altro. Finisce 121-72.

Fra sei giorni, sabato 6 maggio si torna al PalaMedipower con la 27° e quartultima giornata di campionato. Gli azzurri ospitano la Panormus Palermo, squadra di metà classifica come la NPM.

Tabellino di gara:

AZZURRA POZZALLO: Ndiaye 35, Boiardi 19, Bangala 16, Gaito 14, Ciccarello 14, Occhipinti 12, Lanatica 6, Coppa 3, Bongiardina 2, Cannizzaro /, Ferlito /, Ali Hoggar /.

Coach: G. Paternò.

Assistant: C. Falco.

NUOVA PALLACANESTRO MARSALA: Genovese 27, A. Grillo 15, Linares 12, Agate 10, A. Cucchiara 4, Chen 4, Frisella /, Sanfilippo /, Lentini /, Donato /.

Coach: G. Grillo.

Assistant: G. Cucchiara.



Arbitri: Federico Catalano di Pedara (CT) e Daniele Barbagallo di Acireale (CT).