Niente Salvezza per la Sigel Marsala che perde con Lecco

In una partita condita da tante sbavature, resa per questa ragione agonisticamente tirata e giocata alla pari, la Seap-Sigel Marsala lotta ma si piega sul più bello all’Orocash Lecco che vince con punteggio intermedio la gara di Pool Salvezza valevole per la 10ª giornata (4°turno del girone di ritorno).

Nel primo set come finanche nel quarto ed ultimo gioco, che danno la cifra del testa a testa ingaggiato dalle squadre stasera al Palasport San Carlo, si è dovuti ricorrere agli insidiosi vantaggi per l’aggiudicazione del singolo gioco che sono andati entrambi in fotocopia ad appannaggio di Lecco. Ad essere eletta Mvp l’opposto Martina Bracchi, forte dei 30 punti messi a terra. Cosi ripartiti i quattro parziali: [26/28; 22/25; 25/21; 26/28].

La gara contesa mette fuorigioco la Seap-Sigel Marsala definitivamente dalla corsa salvezza a tre giornate dal termine e che la proietta così coi suoi 21 punti ad inabissarsi nella serie inferiore. Le giovani allenate da coach Buonavita escono comunque tra gli applausi a scena aperta da parte degli spettatori presenti che riconoscono in loro l’innegabile impegno profuso.

Gli starting-six_ La Seap-Sigel Marsala inviata da coach Buonavita con Teso in diagonale a Salkute; attaccanti Moneta e Bulovic; centri Guarena e Frigerio; libero Maria Chiara Norgini.

Orocash Picco Lecco disposto in campo da Gianfranco Milano con le seguenti diagonali: Rimoldi/Bracchi; Zingaro/Lancini; Tresoldi/Albano. Libero Ilaria Bonvicini.

La cronaca_ La gara ha inizio con il servizio giocato da Orocash Picco Lecco con due errori in attacco biancorossi per il 2-0 iniziale. Bracchi, opposto ospite, accorcia con un attacco preciso: 1-2. Errore al servizio di Lecco e conseguente punto di Moneta in diagonale: 1-4. Successivamente Bracchi è ancora principale finalizzatrice del gioco ospite ed è -1: 5-4. Salkute con il punto del 6-4 e poi Bulovic per l’8-5 danno il +2 e poi il +3 locale. Il punteggio farà come un’altalena con Marsala dopo che è stata raggiunta sul 10-10 si riporta avanti con un minibreak di due punti con mandante Salkute: 12-10.

Guarena su fast prima e il punto di Bracchi: 14-13. Ma il controberak delle lombarde che giocano con il muro azzurro è dietro l’angolo: 14-16 e time-out di Marsala. Al rientro in campo dimezza lo svantaggio con una pipe di Salkute: 15-16. Un altro punto della lituana, questa volta con il fondamentale del muro, avvicina la Seap-Sigel Marsala a Lecco: 17-18. Il primo tempo di Tresoldi è vincente: 17-19. Marsala non si scompone nel finale e reagisce da squadra: prima Moneta ancora con una diagonale vincente per il 20-22 e poi Frigerio su primo tempo riconsegnano il -1, con coach Milano che si rifugia in un time-out.

Al rientro in campo ancora Moneta: 22-22. Bracchi si trascina la squadra ed arriva il 22-24 e time-out ultimo per la frazione di Buonavita. Moneta e triplo Salkute firmano il sorpasso: 24-25 e time-out Lecco. Bracchi in salto ed Albano su muro ed è 25-26. Marsala impatta sul 26-26 e Buonavita fa fare ingresso a Ghibaudo che invia sull’out il servizio. Bracchi da posto due colpisce in parallela e consegna il primo set alla sua squadra: 26-28.

Riprende il gioco con il secondo set dopo quattro minuti abbondanti per il cambio panchine delle due delegazioni e per la ragione che si è giocato parecchio nel primo parziale. Teso si incarica della battuta e la invia sull’out: 0-1. La reazione di Marsala più avanti risiede nel primo tempo andato a buon fine di Guarena per il 2-3.

Successivamente, Moneta sfonda ancora in diagonale su cui Bonvicini buca l’intervento: 3-4. Il 4-6 lo realizza Moneta e da una sua battuta nasce il segno a muro di Matilde Frigerio ad opporsi ad un attacco per il 5-6. Si verifica nuovamente il controbreak ospite che è di ben quattro punti al momento del time-out chiesto da coach Buonavita: 6-10. Il +4 Lecco è confermato al passaggio dell’8-12. Più avanti, Moneta spezza il filotto di punti e compie lo stampo dell’11-13. Bracchi e gli attacchi dal centro mettono a ferro e a fuoco la ricezione locale.

Prova a reagire la Seap-Sigel Marsala che accorcia sul 14-18 e poi con un turno in battuta veramente buono di Bulovic blocca Lecco sul 18-21. Time-out di Milano. Controbreak di Marsala di quattro punti a zero anche grazie alla vena realizzativa di Salkute e soprattutto di Moneta nel turno al servizio di Guarena: 22-21. Lecco boccheggia, ma si rifà nel finale, infilando quattro punti, di cui l’ultimo su pallonetto di Bracchi ad eludere il muro che vale il 22-25.

Nel terzo, Milano inserisce Rocca per Bonvicini. Si parte dalla battuta di Lancini, lo scambio viene giocato e grande punto su muro e fuori di Bulovic: 1-0. Attacco out ospite con Lancini e tocco di seconda di Teso: 3-0. Mura Guarena per il 4-0. Sul passivo di 5-0 coach Milano usufruisce del primo time-out e reinvia in campo Ilaria Bonvicini. Marsala è brava ad infilare un break di quattro punti a due e vola sul 9-2.

Successivamente, l’inerzia non cambia con Marsala che si rende incontrastata con Moneta a fare la voce grossa: 14-4. Nello scambio seguente, Bracchi attacca sulla rete e la stessa piacentina è rilevata da una attaccante. Una supremazia territoriale della Seap-Sigel Marsala nei passaggi successivi con un eloquente 18-7. Rientra in campo la Bracchi, ma anche il libero Rocca per una centrale. Si consuma il ritorno in partita ospite e cambia la musica con un controbreak sostanziale di undici punti a quattro, rimonta fino ad un insperato -4: 22-18. Nel finale in campo anche la giovane Ghibaudo nella Seap-Sigel Marsala autrice anche di un punto di seconda nel ritaglio di tempo a lei concesso.

La Seap-Sigel Marsala gestisce bene la riscossa guidata da una immensa Bracchi e si affretta a compiere il punto del 21-25 che fissa il risultato sull’1-2 nel conteggio dei set.

Coach Buonavita nel quarto set, che si rivelerà l’ultimo giocato, da fiducia a Ghibaudo. Proprio lei serve il primo scambio di questo set. La Seap-Sigel Marsala comincia bene con l’ace di Guarena: 3-2. Che si converte sul 5-4 all’errore in attacco biancorosso. Orocash Picco Lecco fa rispettare un break che la issa sul 6-8 (punto di Bulovic in diagonale stretta). Lentamente la Seap-Sigel Marsala risale la corrente: i punti di Bulovic del 9-9 e di Ghibaudo su ace del 10-9 firmano il sorpasso.

Il periodo centrale è equilibrato con Salkute che duella con la collega Bracchi, ma con Marsala costretto ad inseguire. Intanto fa il suo ingresso anche Teso. Bulovic consegna il -1: 17-18. Poi, il controbreak è ospite: 17—20 e time-out Buonavita. Al rientro in campo, la Seap-Sigel Marsala si risolleva. Non solo recupera lo svantaggio ma con i segni di Salkute e Guarena vanno sul 21-20. Bello ed intenso il finale di set con Lecco che rimonta e si porta sul 23-24 (timeout Marsala). Poi Bracchi attacca sulla rete e il punto di Salkute in pipe ed è 25-24.

Ma Tresoldi fa proseguire con un attacco in fast i vantaggi: 25-25. Con Marsala ad un solo punto dall’aggiudicazione del parziale (attacco di Bulovic sul 26-25 ravvisato fuori dall’arbitro di sedia Giorgia Spinnicchia), il set è risolto da un attacco errato di Salkute e un punto su muro di Tresoldi: 26-28.

In segno di ospitalità è ascoltato per prima un rappresentante di Orocash Picco Lecco. Il commento di coach Gianfranco Milano a seguito della vittoria a Marsala: “La partita non è stata bella ed è stata contraddistinta da tanti errori. Noi sapevamo bene di affrontare una squadra mentalmente ancora non in vacanza e siamo stati attenti ad avere un grado di attenzione alto. La vittoria di oggi ci permette di consolidare la posizione in classifica e di compiere quei punti utili per l’aritmetica salvezza“.

Per la Seap-Sigel Marsala nel postgara in zona mista si presenta coach Eraldo Buonavita: “Contro una squadra con valori maggiori rispetto a cosa esprimiamo abbiamo fatto una prestazione all’altezza di ciò che richiede la competizione. Non è bastato, ma la prova della squadra c’è stata anche perchè siamo andati di un poco così a riaprire la partita e portare ogni discorso all’extratime“.

Tabellino di gara

Seap-Sigel Marsala-Orocash Picco Lecco: 3-1 [26/28; 22/25; 25/21; 26/28]

Seap-Sigel Marsala: Teso 1, Bulovic 10, Guarena 7, Salkute 24, Moneta 18, Frigerio 5, Norgini (L), Ghibaudo 2. Non entrate: Garofalo, D’Este. Coach: Eraldo Buonavita. vicecoach: Lucio Tomasella.

Orocash Picco Lecco: Lancini 9, Albano 9, Bracchi 30, Zingaro 3, Tresoldi 11, Rimoldi 1, Bonvicini (L), Marmen 5, Citterio 1, Rocca (L), Belloni. Non entrate: Piacentini, Casari. Coach: Gianfranco Milano.

Arbitri: Giorgia Spinnicchia di Catania e Giovanni Ciaccio di Palermo.

Spettatori: 200

Mvp: Martina Bracchi (Orocash Picco Lecco)