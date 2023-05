Marsala: demolita la parte pericolante del Lido Pakeka

E’ stata demolita la parte pericolante della struttura del lido Pakeka, il primo – in ordine logistico – tra gli stabilimenti balneari del litorale sud marsalese. Nel dicembre 2018, un’area del lido era stata interdetta, in quanto irrimediabilmente danneggiata dalle mareggiate cui la zona è risultata nel tempo sempre più esposta a causa dell’erosione costiera.

Accertato il pericolo di crollo, l’ufficio circondariale marittimo dispose il provvedimento che vietava il transito pedonale e veicolare, nonché ulteriori attività all’interno della struttura. Di conseguenza, anche la parte non danneggiata non è stata fruibile al pubblico e non è stato possibile per i gestori attivare il ristorante-pizzeria, che per tanto tempo era stato tra i più frequentati in città, anche durante la stagione invernale.

Con la demolizione della parte soggetta a pericolo di crollo e la messa in sicurezza dell’edificio sarà, a questo punto, possibile restituire il resto dei locali alla pubblica fruizione.