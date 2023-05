L’unione ex allievi salesiani ricorda la tragedia dello Stagnone di 59 anni fa

“L’unione Ex Allievi Salesiani di Marsala, nel 59simo anniversario della tragedia che vide la morte, nelle acque della laguna dello stagnone, di 16 ragazzi e un giovanissimo salesiano, nel perpetrarne il ricordo, che per fin troppo tempo è rimasto blando e solo da pochi anni hanno una lapide della memoria all’interno del cortile del nostro amato oratorio, e che vogliamo citare uno per uno a seguire: Don Vincenzo Sagona, 22 anni, gli oratoriani Carmelo Orlando e Antonino Messina (entrambi diciottenni) e gli “interni” Francesco Ruffino, Mimmo Papaleo, Vincenzo Capizzi, Giovanni Caravello, Rosario Mugavero, Salvatore Madelio, Paolo e Camillo Lo Presti (fratelli), Domenico e Giovanni Tirrito (anch’essi fratelli) Michele Borrello, Antonino Ruggirello, Renato Consoli, Michelangelo Turrisi.

L’Unione Ex allievi, spera e si adopererà, affinché nel 2024, nel sessantesimo anniversario, si possa rendere memoria con un lapide commemorativa dal punto di partenza della barca che poi condusse quello sciagurato e nefasto giorno tanti giovani vite furono spezzate”. Unione ex Allievi Marsala